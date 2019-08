Čovjeku iz Pule dijagnosticirali su rak i odstranili jednjak; na kraju su shvatili da uopće nije bio bolestan

Telegram je prije par dana pisao o teškoj liječničkoj pogrešci u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje su pacijentici postavili krivu psihijatrijsku dijagnozu i mjesecima ju uništavali teškim lijekovima. Sada smo doznali za novu ozbiljnu bolničku grešku zbog koje se vodi sudski proces. Tužena je Opća bolnica u Puli čiji su liječnici pacijentu dijagnosticirali rak jednjaka iako tu bolest uopće nije imao. Jednjak mu je i odstranjen u Klinici za torakalnu kirurgiju Jordanovac, nakon čega se ispostavilo da je postavljena dijagnoza bila pogrešna.

Puljanin kojem se ovo dogodilo odlučio je pokrenuti postupak protiv bolnice. Prisjetio se tog 21. svibnja 2015. kada mu je dijagnosticiran rak jednjaka. Već 23. srpnja te godine jednjak mu je odstranjen nakon čega je utvrđeno da nije bolovao od raka.

Kirurzi u Zagrebu vjerovali su liječnicima iz Pule

“Odjel patologije pulske bolnice očito je napravio pogrešku. Prema njihovom patohistološkom nalazu imao sam rak jednjaka. Nakon što su u bolnici na Jordanovcu ponovno pregledali taj preparat utvrdili su da nema nikakvih tumorskih promjena. Torakalni kirurzi na Jordanovcu nisu pogriješili, već su samo poklonili vjeru tzv. PHD nalazu iz Pule, kao i pulskom nalazu endoskopije. Evidentno je do pogreške došlo prilikom interpretacije nalaza u laboratoriju u Općoj bolnici Pula”, opisao je čovjek koji je zbog svega što je proživio podnio tužbu u kojoj traži 151.450 kuna odštete. Do sada mu je bolničko osiguranje već platilo 80 tisuća kuna, no on smatra kako mu je prouzročena puno veća šteta.

Kaže i da mu je užasno neugodno jesti u društvu

“Prije operacije imao sam 93 kilograma, a danas imam 79. Jednostavno se ne mogu udebljati. Ne mogu puno ni pojesti, tek trećinu onoga što sam mogao prije operacije. Zbog toga stalno osjećam glad. Kako ne mogu jesti krutu hranu jedem samo kašastu. Nekad mi i voda zna zapeti u grlu. Često imam poriv za kašljanjem. Kada nešto ne mogu iskašljati moram povratiti. To mi se događa svaku noć od operacije. Pokušavam to izbjeći tako što ne jedem iza 18,19 sati. Nakon jela još moram šetati kako bi se hrana slegla i kako bih izbjegao te noćne tegobe. Kako mi se, dok jedem stalno kašlje neugodno mi je dok sam u društvu”, opisuje pacijent što je prošao nakon krive dijagnoze u pulskoj bolnici.

Priznaje kako svaki put kad jede osjeća strah, jer ne zna hoće li hrana proći ili ne. Strepi da bi se mogao ugušiti. Kaže smeta mu što je toliko mršav. Volio bi se udebljati. Posebno ga smetaju stalna pitanja okoline.

Kako je moguće da je do ovakve greške došlo?

Kako su predstavnici bolnice na sudu negirali bilo kakav liječnički propust angažirani su vještaci koji su još jednom pregledali uzorke tkiva uzetog za patohistološku analizu. I oni su potvrdili kako ne vide nikakvo tumorsko tkivo.

“Radi se o dobroćudnoj promjeni koja se može zamijeniti s karcinomom i zbog toga je došlo do do krive dijagnoze i propusta u liječenju ovog pacijenta u Općoj bolnici Pula. Kirurzi u bolnici na Jordanovcu nisu bili dužni provjeravati taj nalaz iz Pule prije operacije”, zaključio je vještak čiji je nalaz bio ključan za presudu.

Zbog liječničke pogreške ovaj Puljanin, po ocjeni vještaka, ostao je na kraju i 30-postotni invalid. Od operacije ima i ružan ožiljak. Sud je za sada prihvatio samo dio njegove tužbe i dosudio mu odštetu od 77 tisuća kuna. No, i oštećeni pacijent i bolnica uložili su žalbe višem sudu.