Cvitan dakle odlazi. Telegram doznaje da bi ga mogao naslijediti Davor Petričević iz osječkog DORH-a

Davor Petričević (60), županijski državni odvjetnik u Osijeku, najizgledniji je nasljednik Dinka Cvitana, glavnog državnog odvjetnika – potvrđeno je Telegramu iz tri neovisna izvora bliska hrvatskom pravosuđu. Petričeviću je ovo četvrti mandat na mjestu šefa Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku.

Prema informacijama Telegrama Petričević uživa snažnu potporu Vladimira Šeksa, dugogodišnjeg neformalnog glavnog kadrovika u hrvatskom pravosuđu. Za Petričevića lobira i Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, bivši saborski zastupnik i član HDSSB-a, stranke na čijem je čelu Branimir Glavaš.

‘Ne volim govoriti o sebi’

No, Petričević, kako saznaje Telegram, ima i potporu ministra zaštite okoliša i energetike, Tomislava Ćorića. Oni su šogori: Ćorićeve supruga sestra je supruge Davora Petričevića, hematologinje u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku. “Znadete kakav sam ja, ne volim ništa o sebi govoriti”, rekao je Petričević kad smo ga upitali jesu li točne informacije da odlazi na mjesto Dinka Cvitana. Nije ni opovrgnuo ni potvrdio tu informaciju, ostavši dosljedan svojoj suzdržanosti prema medijskim istupima.

Petričević je diplomirao na Pravnom fakultetu u Osijeku, 2. prosinca 1982. Prije toga u Osijeku je završio tadašnju II. gimnaziju Sara Bertić. Zanimljivo, ondje je išao u isti razred sa njegovim današnjim zamjenikom, Draženom Križevcem, voditeljem Kaznenog odjele ŽDO Osijek. Petričević je otac petero djece.

U Osijeku nije bilo spektakularnih razotkrivanja kriminala

Iako je na čelu ŽDO Osijek, već četvrti mandat, zamjeraju mu da, za razliku od nekih drugih županijskih državnim odvjetništava, u osječkom nije bilo spektakularnih razotkrivanja kriminala. U vrijeme kada je otkrivene prodaja ispita studentima na Pravnom fakultetu u Osijeku (zbog čega je kasnije odstupio i tadašnji dekan Igor Bojanić), navodno, iz Zagreba mu je, iz vrha DORH-a, zamjerno mlako angažiranje oko tog velikog skandala.

O Petričeviću vrlo je malo podataka, jer se klonio medijskih istupa, no ostala je zanimljiva epizoda iz studenoga 2010. kada mu je u prostorijama ŽDO-a u Osijeku, ukraden službeni laptop. Doduše, ovom novinaru Petričević je tada rekao kako mu nije ukradeno službeno računalo, već da su mu iz laptopa samo izvađeni pojedini dijelovi, ali s obzirom da nije informatički stručnjak, nije znao objasniti o kakvim se dijelovima radilo. No, tvrdio je kako je siguran da ništa od povjerljivih podataka koje je u računalu imao, nije moglo doći do neovlaštenih osoba.

Radio je na slučaju Hypo banke

Tko je i kako tada Petričeviću ukrao laptop, ili kako je on tvrdio, dijelove računala, nije poznato, jer nikada nije otkriveno. Zanimljivo, krađa laptopa, kako se tada govorilo, dogodila se u službenim prostorijama ŽDO Osijek, u Kapucinskoj ulici, u središtu grada. Odmah nakon toga u ŽDO-u Osijek postavljene su nadzorne kamere kojih do tada nije bilo.

Što se sve nalazilo u ukradenom računalu ili dijelovima računala (vjerojatno hard disku), nije poznato, no Petričević je tada nastojao umanjiti štetu tvrdeći kako nije postojala opasnost da su podaci mogli doći u neovlaštene ruke, a još manje da bi onaj tko je otuđio laptop mogao ući i informacijski sustav DORH-a i skinuti podatke o onome što se ondje nalazi.

U Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku u to vrijeme radilo se na nekoliko vrlo osjetljivih slučajeva, među ostalim i na kriminalu u slučaju Hypo banke, zbog čega je iz Zagreba u Osijek prebačena ogromna količina dokumentacije. Također, u osječki ŽDO bio je prenesen i slučaj Riječkih tržnica, a u to vrijeme započela je i istraga o ratnim zločinima u Sisku i ulozi tadašnjeg tamošnjeg župana Đure Brodarca, koji će kasnije (u srpnju 2011.) umrijeti u Osječkom zatvoru.