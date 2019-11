Iz proračuna Grada Đakova ljetos je asfaltiran poljski put u dužini od oko 300 metara u mjestu Široko Polje, naslonjen na državnu cestu D7, Osijek – Đakovo. Ukupan trošak, potvrdili su nam iz đakovačke gradske uprave, bio 449.761,80 kuna, plus PDV. Zajedno s nadzorom i projektiranjem, iznos se popeo na oko 600.000 kuna. Bila bi to tek obična vijest za lokalni radio ili portal, ili pak podatak kojeg će gradonačelnik Đakova Marin Mandarić (HDZ) rado iskoristi u nekom od svojih političkih nastupa, u novoj kampanji.

No, zanimljivosti oko asfaltiranja tog puta počinju kada se zna da ranija makadamska cesta vodi od imanja gradskog vijećnika HDZ-a, Josipa Tomičića. Tomičić je bio i jedan od donatora prošle kampanje za lokalne izbore, na kojima se natjecao i pobijedio HDZ-ov kandidat, aktualni gradonačelnik Đakova, Mandarić. Ali, čak ni to nije neka posebna vijest, jer je takvih primjera u Hrvatskoj posvuda. Asfaltiranje cesta i puteva do vikendica, voćnjaka ili lovišta lokalnih moćnika naprosto je postao dio folklora.

Ovo je ipak dosad nezabilježen slučaj

Međutim, ono što je gradonačelnik Đakova napravio da bi do imanja svog vijećnika i financijera kampanje doveo asfalt, do sada u Hrvatskoj nije zabilježeno. Cesta je izgrađena bez građevinske dozvole, nije u skladu s izgradnjom poslovne zone mjesta Široko Polje, a jednim svojim dijelom prolazi i kroz Općinu Gorjani. Mandarić je, dakle, da bi asfaltirao tu cestu, čak pregazio i među druge općine s kojom Grad Đakovo, u administrativnom smislu, nema ama baš nikakve veze!

Na Telegramov upit kako je takvo što uopće moguće, iz gradske uprave Đakova hladnokrvno su odgovorili: ”Naknadno smo došli do saznanja da dio poljskog puta jednim dijelom zalazi u Općinu Gorjani te da izvedeni radovi nisu u skladu s prostornim planom izgradnje poslovne zone Široko Polje. Nakon što ishodimo potrebnu građevinsku dozvolu, dogradnjom spomenutog poljskog puta, buduća cesta bit će u skladu s plansko-prostornom dokumentacijom”.

Oni su to zapravo, tvrde, napravili zbog poljoprivrednika

Ne objašnjavaju kako; kane li izmijesiti asfaltiranu cestu izvan Općine Gorjani, kako je moguće građevinsku dozvolu ishoditi nakon što su radovi završeni, a još manje kako će dogradnjom te ceste ona biti usklađena s plansko-prostornom dokumentacijom poslovne zone u Širokom Polju.

No, zato nadugačko i naširoko, suludo asfaltiranje poljskog puta do imanja gradskog vijećnika i donatora gradonačelnikove kampanje, obrazlažu gospodarskim interesima.

”Kako je riječ o preopterećenom poljskom putu uz koji se nalazi farma s oko 100 tisuća tovnih pilića i farma muznih krava s oko 700 grla goveda te još jedno veliko poljoprivredno gospodarstvo, što sve skupa podrazumijeva svakodnevni prolazak po nekoliko velikih i teških kamiona i poljoprivredne mehanizacija, odlučili smo put asfaltirati jer bi se u suprotnom nosiva konstrukcija puta vrlo brzo opet raspala. Tim putem ne koriste se samo spomenute farme nego i svi ostali poljoprivredni proizvođači iz Širokog Polja koji na tom dijelu obrađuju zemlju”, odgovorili su iz Grada Đakova.

Slučaj, kako doznajemo, istražuje i Državno odvjetništvo

Također, priznali su i da je Državni inspektorat protiv Grada Đakova podnio prijavu te da se postupak vodi na Općinskom sudu u Đakovu. Telegram saznaje da je prijava podnesena i protiv gradonačelnika Mandarića, kao odgovorne osobe, što je i logično, jer je netko, a to može samo odgovorna osoba, morao dati nalog za asfaltiranje puta. Iz Mandarićeve gradske uprave, pak, odgovorili su kako prema njihovim saznanjima protiv odgovorne osobe Grada nije podnesena prijava. Telegram međutim, također neslužbeno, saznaje da cijeli slučaj asfaltiranja ceste istražuje i Državno odvjetništvo.

Gradonačelnik Đakova odužio se ne samo svom donatoru i vlasniku OPG-a, tako što mu je zalazeći u drugu općinu, bez građevinske dozvole i bez usuglašavanja trase s izgradnjom poslovne zone u Širokom Polju, doveo cestu do imanja. Nagradio je i druge svoje donatore. Tako je gradonačelnikov donator Stjepan Ripić koji je u Mandarićevoj izbornoj kampanji darovao 1.500 kuna, postao direktor gradske tvrtke Univerzal, bez natječaja i unatoč tome što nema visoku stručnu spremu.

Svi su dobili visoke funkcije bez javnog natječaja

Vlasnik tvrtke Elco Solar, Ivan Kočiš koji je u Mandarićevu kampanju uložio 3.000 kuna, postao je direktor gradske tvrtke Đakovački vodovod, također bez javnog natječaja. Vlasnik tvrtke Grube, Branko Kolak, ujedno i HDZ-ov gradski vijećnik koji je pak, kampanju gradonačelnika Đakova donirao s 15.000 kuna, postao je predsjednik Nadzornog odbora komunalnog gradskog poduzeća Univerzal.

Doniranje kampanje očito je unosan posao i kao što vidimo, kad je o Đakovu riječ, donatorima se vraća na razne načine: dovođenjem asfalta do imanja, direktorskim položajima u gradskim tvrtkama, ili pak mjestom šefa nadzornog odbora gradskog poduzeća.