Hrvatske ceste su za izradu natječaja za dva ključna projekta angažirale pedagoginju. Platit će joj 463.000 kuna

Nakon što smo nedavno otkrili da su Hrvatske ceste raspisale specifičan natječaj za posao od 174 milijuna kuna na koji se mogla javiti samo jedna firma, Telegram doznaje za još jedan nadasve zanimljiv slučaj u toj državnoj firmi. Naime, Hrvatske ceste dodijelile su dva ugovora za izradu natječajne dokumentacije i provedbu natječaja, vrijednosti 463.125 kuna s PDV-om, tvrtki bez zaposlenih i bez iskustva s cestogradnjom, čija je direktorica Željka Gomuzak Anić – certificirani psihoterapeut. Ista je, doduše, i višegodišnja konzultantica za EU fondove, no jedan od dva projekta na kojima je angažirana uopće se ne sufinancira EU novcem.

Osim toga, za oba natječaja uopće nije ni angažirana na pisanju dokumentacije za EU natječaj, već isključivo za “savjetovanje i izradu dokumentacije za nabavu za potrebe provođenja javne nabave velike vrijednosti.” Inače, u državnim tvrtkama takvo što je u domeni Odjela za nabavu, a u Hrvatskim cestama postoji jedan takav i to sa 25-ero zaposlenih.

Tvrtku Željke Gomuzak Anić – Snaga ideje d.o.o., koja je osnovana u travnju 2016. godine s 20 tisuća kuna početnog kapitala i koja je do sada imala sveukupno dobit tek nešto višu od 300 tisuća kuna, Hrvatske ceste su krajem prošle godine angažirale za izradu natječajne dokumentacije infrastrukturnih projekata sveukupno vrijednih čak 635 milijuna kuna. Riječ je o natječajima za izgradnju dijela obilaznice Omiša: dionica DC70 – most Cetina – Omiš istok te izgradnji dionice DC403 – čvor Škurinje – luka Rijeka.

Sumnjivi natječaj za konzultantske usluge

No, krenimo redom. Slučaj se zakotrljao krajem prošle godine kada su u Hrvatskim cestama u roku od 12 dana za dva projekta, kao konzultantsku tvrtku preko ugovora o pružanju usluga, angažirale Snagu ideje d.o.o. Prvi ugovor sklopljen je 30. studenoga, a drugi 11. prosinca 2018. Kako su oba ugovora bez PDV-a pojedinačno bila vrijednosti manje od 200 tisuća kuna Hrvatske ceste su imale mogućnost angažirati tvrtku direktnim odabirom.

Prema našem izvoru, Hrvatske ceste su ponude za izradu natječajne dokumentacije poslale na adrese četiri tvrtke. Povratno se javila samo Snaga ideje d.o.o. Unatoč tome, iz Hrvatskih cesta su, kako tvrdi naš izvor, navodno pokušali sve unaprijed prikriti tako što su ponude poslali još jedanput – i to, uz Snagu ideje d.o.o., ponovno istim tvrtkama koje im se nisu javile niti prvi puta. Naravno, odabrana je upravo tvrtka Željke Gomuzak Anić, jer se jedina povratno javila. Dodatnu sumnju na cijeli posao baca i činjenica da su sredstva za angažiranje njene tvrtke pronađena tek naknadno, četvrtim rebalansom proračuna Hrvatskih cesta za 2018. koji je usvojen u ožujku ove godine, što sugerira da angažiranje vanjskog suradnika za ovaj posao uopće nije bilo u planu.

Bila je i direktorica tvrtke Bernardice Juretić Rožman

Vlasnica male tvrtke za velike projekte po struci je certificirani psihoterapeut/savjetovatelj. Tako se zove plaćena edukacija pri Hrvatskoj udruzi za realitetnu terapiju. Prema informacijama s njihove službene stranice, riječ je o jednoj od metoda savjetovanja u kojoj terapeut želi shvatiti unutarnju motivaciju koja pokreće klijenta. Često se koristi u radu s djecom, a terapeut aktivno sluša djetetove probleme. Gomuzak Anić to je, pretpostavljamo, omogućilo i radno mjesto socijalne pedagoginja u osnovnoj školi Velika Mlaka. Tamo je dvije godine nakon što je osnovala svoju tvrtku, 27. lipnja 2018., unaprijeđena u stručnog suradnika mentora.

Poduzetna pedagoginja uz to je bila i konzultantica za EU fondove i projektni menadžer u tvrtki Centar za razvoj ljudskih potencijala Olimp od 2006. do 2016. Uz posao pedagoginje, Gomuzak Anić je nakon gašenja Centra Olimp od srpnja 2016., malo nakon osnivanja svoje tvrtke, bila i direktorica tvrtke Bernardica s vama j.d.o.o. za usluge. Na toj poziciji ostala je do 23. siječnja ove godine. Riječ je o tvrtki koju je 2014. otvorila Bernardica Juretić Rožman, bivša časna sestra, ali i bivša ministrica socijalne politike i mladih u Vladi Tihomira Oreškovića. Njena tvrtka i dalje je aktivna, no bilježi financijske gubitke. Zanimljivo, dok je direktorica bila Željka Gomuzak Anić tvrtka nije prosperirala. 2017. gubitak je iznosio oko 4 tisuće kuna, a godinu kasnije zabilježena je mizerna dobit od 1611 kuna.

HC: 124 posto smo opterećeni!

Budući da je Željka Gomuzak Anić konzultantica za EU fondove pitali smo Hrvatske ceste namjeravaju li se oba projekta za koje je Snaga ideje d.o.o. trebala izraditi dokumentaciju financirati iz EU fondova. Dok za projekt čvor Škurinje – luka Rijeka nismo dobili odgovor, za omišku obilaznicu su nam odgovorili da će ipak biti financirana njihovim sredstvima. Tvrde da su ga bili primorani raspisati što prije “zbog zahtjeva javnosti, tijela lokalne i regionalne samouprave.”

Prema Hrvatskim cestama izrada natječaja nije bila moguća u njihovom Odjelu za nabavu jer su preopterećeni. Tvrde da su drugi javni naručitelj po broju i vrijednosti provedenih postupaka nabave u Hrvatskoj te da su samo lani proveli 498 postupka nabave – što uključuje izradu i sklapanje ugovora koji proizlaze iz istih postupaka. Otkrivaju i kako njihovi službenici u sklopu postupaka javne nabave moraju ponekad proći i do 17 raznolikih procesa.

Pozivaju se i na podatke analize opterećenosti radnika koja je rađena od strane neovisnih analitičara za potrebe informiranja Svjetske banke, a u svrhu restrukturiranja cestarskog sektora. Prema toj analizi opterećenost trenutno zaposlenih radnika u Odjelu za nabavu Hrvatskih cesta je 124 posto i to, naglašavaju, u situaciji kada su svi djelatnici prisutni na radnom mjestu. Sve to onemogućava im, tvrde, preraspodjelu postupka unutar Odjela. Dodaju i da je ugovor o pružanju usluga za odabrane dionice sa Snagom ideje d.o.o. još uvijek aktivan.

Posao za institucije?

Kontaktirali smo i vlasnicu Snage ideje d.o.o., ali se na naše pozive nije javljala. Stoga smo joj poslali poruku i mail s pitanjima. No od nje smo dobili tek kratki odgovor da je posao koji spominjemo jedan od poslova koje tvrtka obavlja sukladno zakonu i pozitivnim propisima te da se za sve informacije o projektu obratimo izravno naručitelju koji je jedini ovlašten za davanje istih.

Postavlja se pitanje zašto su Hrvatske ceste, ako su već bile potkapacitirane, za iznos od gotovo pola milijuna kuna, koliko je dobila Snaga ideje d.o.o., nisu mogle zaposliti primjerice dvoje novih zaposlenika. Ili, ako ne smiju zaposliti, onda ih možda angažirati kao vanjske suradnike – ali s iskustvom u cestogradnji, koju Snaga ideje do sada nije imala.

“Dok se certificirani zaposlenici Hrvatskih cesta bave postupcima nabave javnih wc-a, auto guma i cipela, za dva najveća projekta izgradnje ceste Luka Rijeka – Škurinje i nastavak obilaznice Omiša, namjerno ili slučajno, angažirana je tvrtka bez iskustva”, konstatira naš izvor.

Zanimljivo je pitanje, ako se već moralo angažirati konzultantske tvrtke, zašto su se ponude slale ponovno onima koji na njih nisu odgovarali niti u prvom krugu i kako se baš mala tvrtka Snaga ideje našla u odabranom društvu te na kraju bila jedina koja je zadovoljila uvjete – dva puta u 12 dana?