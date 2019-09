Je li Vida Demarin današnjim svjedočenjem poslala Bandića u zatvor?

Danas je sud dobio prvi cjelovit dokaz protiv gradonačelnika Milana Bandića protiv kojeg se vodi nekoliko sudskih postupaka. Naime, akademkinja Vida Demarin , koja je nekoć s Bandićem blisko surađivala, opisala je kako ju je nagovarao da krivotvori dokumentaciju. Radi se o potvrdi Zaklade za pomoć oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti. Bandić joj je sugerirao i da može promijeniti svoj raniji iskaz u istrazi protiv njega.

Uz sporni dokument Zaklade, koji se već nalazi u sudskom spisu kao materijalni dokaz, sud sada protiv gradonačelnika ima i iskaz ključne svjedokinje koja ga pojašnjava.

USKOK, među ostalim, Bandića tereti upravo za poticanje gospođe Demarin na davanje lažnog iskaza, sprječavanje dokazivanja i krivotvorenje poslovne isprave. Lažnom potvrdom koju je Vida Demarin trebala potpisati namjeravao je, tvrdi se, spriječiti istražitelje da mu zaplijene umjetnine kojima se osigurava naplata nezakonite imovinske koristi. Gospođa Demarin trebala je svojim potpisom lažno potvrditi da te slike pripadaju Zakladi, dok istražitelji vjeruju da su Bandićeve. No, ona ga je odbila i potvrdu, koju joj je Bandić ostavio u uredu, predala USKOK-u. Inače, za svako od ovih kaznenih djela zakon propisuje do pet godina zatvora.

Službeni iskaz koji izravno tereti gradonačelnika

Današnje svjedočenje gospođe Demarin na nastavku suđenja Bandiću i suoptuženima zato se očekivalo s posebnim interesom. Rezultiralo je i velikim tenzijama u sudnici, svađom odvjetnika sa sutkinjom, pitanjima koja su postavljana puna tri sata, te pomalo demonstrativnim izlaskom iz sudnice odvjetnika Krešimira Krsnika, koji je u jednom trenutku, baš kada je zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković ispitivao svjedokinju, ustvrdio da mu nije dobro. O događajima iz sudnice Telegram je ranije i izvještavao.

Ipak, ni ta drama nije poljuljala ključnu svjedokinju u ovom procesu da potvrdi kako ju je zagrebački gradonačelnik nagovarao na lažiranje dokumentacije o slikama i drugim umjetninama. Uz lažne potvrde pokušao ih je sakriti pred istražiteljima nedugo nakon što je uhićen. Umjetnine su mu, naime, trebale biti zaplijenjene kako bi se osigurala naplata nezakonito stečene imovinske koristi.

Sudsko vijeće sada pred sobom ima službeni iskaz Vide Demarin koja izravno tereti Milana Bandića da je pokušao utjecati na nju tijekom istrage, što uz materijalne dokaze – potvrde s popisima umjetnina koje nisu vlasništvo Zaklade, zapravo potvrđuje tešku optužbu protiv zagrebačkog gradonačelnika.

Detalji svjedočenja profesorice Demarin

“Bandić mi je došao u ordinaciju u društvu jedne odvjetnice iz odvjetničkog ureda Hanžeković. Na USB sticku donijeli su popis s gotovo 300 umjetnina na koji sam trebala staviti svoj potpis i priznati tako da one pripadaju Zakladi za pomoć oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti. Objašnjavao mi je kako bi on mogao imati problema s plaćanjem poreza na te umjetnine što ih je kao gradonačelnik dobio. Rekla sam mu da ne želim to potpisati jer umjetnine jednostavno nisu bile vlasništvo Zaklade.

Kako sam do tada već dva puta ispitivana u USKOK-u nisam željela nikakvih problema, te sam rekla Bandiću ‘potpiši si to sam ako vjeruješ da su to umjetnine zaklade’. On mi je još sugerirao da mogu promijeniti iskaze što sam ih ranije dala USKOK-u, što je potvrdila i ta odvjetnica. Na kraju je on potpisao taj popis umjetnina i ostavio mi ga na stolu, a ja sam ga predala ljudima iz USKOK-a”, sažetak je to iskaza gospođe Demarin.

USKOK protiv Bandića ima i materijalne dokaze

Demarin je danas priznala i da je jednom ranije Bandiću potpisala jedan manji popis slika. “Kazao mi je da će ih donirati Zakladi, pa sam pristala na to jer sam mu željela pomoći u tome. Najvažnije mi je bilo da Zaklada prikupi novac za kupovinu uređaja za rano otkrivanje cerebrovaskularnih problema. Naš humanitarni rad bio mi je izuzetno važan”, pojasnila je gospođa Demarin.

Svojim svjedočenjem tako je potvrdila da ju je Milan Bandić nakon početka službene istrage u aferi Agram, dakle krajem 2014., tražio da lažira službenu dokumentaciju. USKOK tvrdi da je sam Bandić potpisao potvrdu iz koje bi proizlazilo da se sve umjetnine Zaklade čuvaju u skladištu njegove vikendice u Slavagori, te u stanu u Ulici Vilima Korajca. To, kazala je svjedokinja, nije bilo točno jer Zaklada jednostavno nije imala svojih umjetnina. Uz to ju je, tvrdi, tražio da potpiše i potvrdi u svom iskazu u USKOK-u da je Zaklada vlasnik tih umjetnina.

Kako će sud ovo ignorirati?

Zbog toga se Bandiću na teret stavlja poticanje Vide Demarin na davanje lažnog iskaza. Nedugo nakon što je gospođa Demarin to i potvrdila istražiteljima USKOK-a, još u ožujku 2015., gradonačelnik Bandić drugi puta završio je u istražnom zatvoru. Zaključeno je da je prekršio uvjete jamstva, od 15 milijuna kuna, uz koje je u tom trenutku bio na slobodi.

Pušten je, međutim, ubrzo, jer je Ustavni sud prihvatio njegovu tužbu jednom od svojih najkontroverznijih odluka. U njoj je napisano da “počinjenje tih novih kaznenih djela ne može biti razlog za ukidanje jamstva, čak i ako su ta djela počinjena s ciljem da se oteža dokazivanje u prvotnoj istrazi ili da se ona omete”. Bandiću su tako samo dodane nove optužbe od kojih se nastavio braniti sa slobode, te se uspio vratiti i na funkciju gradonačelnika. One su danas i formalno potvrđene, te će sada biti zanimljivo vidjeti kakva će presuda za ovo kazneno djelo biti izrečena gradonačelniku Bandiću.