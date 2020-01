Uistinu bizaran slučaj, da notorni optuženik Bandić i državni odvjetnik Jelenić završe jedan pored drugog na svečanom državnom koncertu, i to još povodom početka hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, opravdava se službenim protokolom i presumpcijom nevinosti.

Bandića se, jasno, u HDZ-u već godinama tretira kao čestitog člana političke elite i šireg društva, što smo imali prilike slušati tijekom predsjedničke kampanje; u tom smislu, ne šokira što se nitko iz državnog protokola nije sjetio kako Bandić možda ne bi trebao sjediti pored vlastitog tužitelja.

Aktivno opstruirao i sabotirao procese

Sam Bandić ponovio je u petak kako i za njega vrijedi da je nevin sve dok se ne dokaže da nije. Stvari su, međutim, nešto komopliciranije. Milan Bandić nije samo optuženik – on je, kao što znamo iz dosadašnjih procesa i iskaza, koristio funkciju kako bi aktivno opstruirao i sabotirao istrage i procese.

Najmanje jednog svjedoka njegovi su odvjetnici nagovarali na lažno svjedočenje i falsificiranje dokumenata, a državnom odvjetništvu – institucijom kojom Jelenić upravlja – podmetnuo je antedatirane papire. U doslovno prvom članku koji je Telegram objavio, kod našeg lansiranja 2015. godine, otkrili smo kako je s odvjetnicima, s kojim je imao razgranate privatne i poslovne odnose, posjetio akademkinju Vidu Demarin te od nje tražio da laže za njega.

‘Došao s odvjetnicom iz ureda Hanžeković’

Naše je otkriće Vida Demarin potvrdila u kasnijem intervjuu za Telegram, a početkom rujna prošle godine i na sudu. “Bandić mi je došao u ordinaciju u društvu jedne odvjetnice iz odvjetničkog ureda Hanžeković”, kazala je. “Na USB sticku donijeli su popis s gotovo 300 umjetnina na koji sam trebala staviti svoj potpis i kazatri kako one pripadaju Zakladi za pomoć oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti”.

“Objašnjavao mi je kako bi on mogao imati problema s plaćanjem poreza na te umjetnine što ih je kao gradonačelnik dobio. Rekla sam mu da ne želim to potpisati jer umjetnine jednostavno nisu bile vlasništvo Zaklade. Kako sam do tada već dva puta ispitivana u USKOK-u nisam željela nikakvih problema, te sam rekla Bandiću ‘potpiši si to sam ako vjeruješ da su to umjetnine zaklade’.

Umjetnine za naplatu nezakonite koristi

“On mi je još sugerirao da mogu promijeniti iskaze što sam ih ranije dala USKOK-u, što je potvrdila i ta odvjetnica. Na kraju je on potpisao taj popis umjetnina i ostavio mi ga na stolu, a ja sam ga predala ljudima iz USKOK-a”, kazala je.

USKOK tereti Bandića za poticanje gospođe Demarin na davanje lažnog iskaza, sprječavanje dokazivanja i krivotvorenje poslovne isprave. Lažnom potvrdom namjeravao je, tvrdi se, spriječiti istražitelje da mu zaplijene umjetnine kojima se osigurava naplata nezakonite imovinske koristi.