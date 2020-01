Kakva slatka crtica iz Slavonije. HDZ nije platio struju pa sad građani ne mogu na bankomat

Prostorijama u kojima djeluje Gradski odbor HDZ-a Grada Otoka jučer je HEP isključio struju zbog neplaćenih računa. No, posljedice tog nemara osjećaju i stanovnici tog gradića na krajnjem istoku Hrvatske: kako je na istoj zgradi i bankomat OTP banke i on je ostao bez električnog napajanja pa građani Otoka, komitenti te banke, u utorak prijepodne nisu mogli podizati gotovinu. Mnogi od njih su negodovali, rečeno je Telegramu, jer nisu mogli doći do prijeko potrebnog novca, a podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka se naplaćuje.

Kada će HDZ Grada Otoka platiti račun HEP-u i kada će struja ponovno biti uključena, nismo uspjeli saznati. Gradonačelnik Otoka, Josip Šarić, inače pomoćnik Gordana Jandrokovića, glavnog tajnika HDZ-a, rekao je novinaru Telegrama da se već tri dana nalazi u Daruvarskim toplicama i da ne zna o čemu se radi: “Račun za struju trebao je platiti Županijski odbor HDZ-a, ali ne znam zašto to nije učinjeno”, rekao je Šarić u razgovoru za Telegram i najavio kako će vidjeti što se može učiniti jer je tek od nas saznao za problem.

Za najam duguju desetke tisuća kuna?

Josip Šarić, uz to što je gradonačelnik Otoka, krajem studenoga 2019. preuzeo je i ulogu povjerenika Gradskog odbora te stranke nakon što je to tijelo raspušteno. Do tada, funkciju predsjednika Općinskog odbora HDZ-a obnašao je Josip Dabro, dožupan Vukovarsko-srijemske županije.

Kako neslužbeno saznajemo, HDZ nije Hrvatskoj elektroprivredi platio račun za listopad i prosinac prošle godine, a račun za studeni je plaćen. Ukupni dug iznosi 1.044 kune. Gradski odbor HDZ-a nalazi se u prostorijama čiji je vlasnik tvrtka GEM iz Vinkovaca. Ta je tvrtka u dva navrata prošlih godina ovrhom naplaćivala dugovanja za najam, a kako smo neslužbeno saznali HDZ-ov dug i danas iznosi nekoliko desetaka tisuća kuna.

Radnici HEP-a nisu mogli ući unutra

“Prostor u kojem djeluje otočki HDZ svečano je otvoren u vrijeme mandata ministra Petra Čobankovića koji je bio na svečanom otvorenju”, kaže nam jedan tamošnji HDZ-ovac. Bilo je, tvrdi, dogovoreno da mjesečni najam bude 500 eura, kasnije je cijena najma prepolovljena, a onda je dio troškova plaćala i OTP banka koja je ondje postavila svoj bankomat.

Kako saznajemo, radnici HEP-a jučer su struju htjeli isključiti unutar prostorija HDZ-a, no s obzirom na to da nisu mogli ući, jer su ključevi kod Josipa Šarića koji je pak u Daruvarskim toplicama, struju su iskopčali izvana.