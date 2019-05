Studenti su nas opet pozvali na Akademiju, stanje je sve gore. Snimili smo video, voda je posvuda

U utorak 14. svibnja, tri dana nakon što smo objavili snimke koje prikazuju zabrinjavajuće stanje zgrade nove Muzičke akademije u Zagrebu, ponovno su nam se javili studenti i upozorili nas da je problem sve veći.

I zbilja, odmah na ulazu zatekao nas je neobičan prizor – voda iz rupe u stropu plastičnom se cijevi slijeva se u lavore koje potom djelatnici Akademije mijenjaju kada se napune. Voda kapa i iz električnih instalacija. Kante i krpe nalaze se i ispod svakog aparata za dojavu požara jer i iz njih neprestano kapa. Dok smo snimali stanje, kraj nas su prolazile čistačice koje su ubrzano pokušavale sanirati štetu brišući vodu i mijenjajući posude.

Stanje je sve gore

Situacija se doista čini sve gorom. Kad smo zgradu snimali prošli tjedan, vidjele su se tek naznake prodora vode, no danas je sasvim očito da se slijeva niz instalacije na nekoliko katova i da je potpuno prodrla u zidove.

Mokre mrlje na zidovima su sve veće, a cijelom zgradom širi se neugodan miris koji podsjeća na mješavinu klora i varikine. To daje naslutiti da voda možda prodire i iz WC-a pa je upitno koliko je sigurno boraviti u tom prostoru i udisati taj zrak. Pogotovo kada se zna da i klima u zgradi ne radi kako bi trebala.

Željeli smo obići i više katove, ali nas je zaustavio jedan djelatnik Akademije, pretpostavljamo domar, s pitanjem tko smo i što radimo ovdje. Kada smo mu objasnili da smo iz medija i da smo došli provjeriti uvjete u kojima uče studenti, gospodin nam je kazao da prenosimo laži. “Nije istina da je zgrada u lošem stanju. Nama je samo pukla cijev na jednom katu prošli tjedan”, uvjeravao nas je muškarac koji se nije predstavio. Objasnili smo mu da smo upit dekanu Daliboru Cikojeviću poslali još prošli tjedan, ali on nije našao vremena da nam odgovori. Stoga imamo pravo zaključivati prema onome što vidimo i što su nam rekli studenti, profesori, pa i sam arhitekt.

No na porti su bili uporni i praktički su nas otjerali, unatoč našim pokušajima objašnjenja kako je zgrada napravljena iz proračunskog novca te da stoga apsolutno postoji javni interes za istraživanjem stanja u kojem se nalazi nakon manje od pet godina. Jedan profesor kasnije nam je javio da je, citiramo, “u zgradi apokalipsa i da je zbog vode zamalo pao niz stepenice”, dok nam je jedna studentica kazala da u podrumu zgrade ne radi ništa jer je nestalo struje. “Zbog toga ne možemo u vježbaonice jer su i vrata na struju” objasnila nam je.

Bandić prozvao ministricu obrazovanja

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić jučer je održao konferenciju za novinare upravo ispred zgrade Muzičke akademije. Pritom je nakon, prema našem sudu posve neprimjerene izjave kako “svaka lijepa i dobra cura košta” (misleći na zgradu), svu odgovornost svalio na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Odnosno kako se “nadležno ministarstvo već osam godina ne može dogovoriti sa Sveučilištem oko održavanja zgrade Muzičke akademije”, pritom naglasivši da će ne ispuni li ministarstvo obvezu vezano za održavanje vrijednu 5 milijuna eura “obvezu preuzeti Grad Zagreb i problem će time biti riješen”. Prema gradonačelniku, dakle, nije problem u loše izvedenoj zgradi nego u nedostatku novca za održavanje.

Dodao je i kako je to je poruka ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak da radi svoj posao. Bandić je naglasio i kako ima plan naplatiti 10 milijuna kuna vrijednu policu osiguranja za otklanjanje štete te da je u tijeku vještačenje zgrade. Stoga smo poslali upit Gradu kako bi saznali sve pojedinosti Bandićeva plana spašavanja zgrade. Upitali smo ih o kakvoj se polici osiguranja ili jamstvu radi, i u kojem iznosu, te kada će to Grad i kako aktivirati. Ponovno smo zatražili i ugovor Grada kao investitora s Nexe gradnjom i podizvođačima. Do objave ovog teksta još uvijek nismo dobili odgovor.

Ministarstvo obrazovanja sve prebacuje na Sveučilište

Upit smo poslali i Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Bandićevu prozivku ministrice Divjak nisu komentirali, ali su nam odgovorili kako je sve što smo ih pitali u nadležnosti Sveučilišta u Zagrebu, pa tako i prosljeđivanje sredstava koja im se godišnje dodjeljuju “načelom transparentnosti i javne odgovornosti.”

“Prema podacima Sveučilišta u Zagrebu, procjena iznosa subvencije za ak. g. 2018./2019. iznosi 158.482.950,00 kn od čega je u prosincu 2018. godine Sveučilištu u Zagrebu uplaćeno 36.380.778,72 kn a u ožujku 2019. godine 47.544.885,00 kn. Dodatno, prema nepotpunim i preliminarnim podacima koje nam je dostavilo Sveučilište u Zagrebu u ovoj će im akademskoj godini biti doznačena i sredstva za temeljnu znanstvenu djelatnost (cca 42.3 milijuna kuna) i sredstva za umjetničku djelatnost (5,7 milijuna kuna). Pri čemu naglašavamo da taj iznos može biti i veći ukoliko Sveučilište u Zagrebu potpiše programske ugovore i ostvari dodatna sredstva na temelju rezultata”, odgovorili su nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja sugerirajući tako da je Sveučilište krivo što Akademiji ne prosljeđuje milijunske iznose za održavanje zgrade.

Rektoru Sveučilišta u Zagrebu, Damiru Borasu, stoga smo također poslali upit i zatražili ga da komentira snimke i fotografije koje smo napravili u zgradi. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Šteta je sve veća, a odgovora još nema

Ukratko, na djelu je Bermudski trokut Grad Zagreb – Sveučilište u Zagrebu – Ministarstvo obrazovanja u kojem svatko prebacuje odgovornost na svakoga, a u sredini je Muzička akademija za koju sada možemo slobodno reći da će u njemu i potonuti. Svakom laiku koji se prošeta pet minuta zgradom, bit će jasno da je šteta već sada milijunska, a odgovorni si za to vrijeme šalju dopise i otrovne strelice putem medija.

Još jednom naglašavamo da nam nitko od spomenutih nije dostavio troškovnike ili ugovore s izvođačima radova pa tako i dalje ostaje otvoreno pitanje je li nekome otišao i višak novca ako su u zgradu ugrađeni jeftiniji materijali kako tvrdi arhitekt Milan Šosterič. Sutra se na Muzičkoj akademiji održava redovni sastanak Vijeća Akademije pa se očekuje da će na njoj dekan Cikojević napokon otkriti neke detalje oko situacije u zgradi.