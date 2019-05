Tolušić je 2014. imao samo skroman stan; danas ima veći, kuću i dva auta. Istražili smo ugovore, nevjerojatni su

U vrijeme dok je bio župan Virovitičko-podravske županije, Tomislav Tolušić na zanimljiv je način kupio stan u Pejačevićevoj ulici 2, u Virovitici. Na ugovoru o kupnji stana sklopljenog između Drvne industrije TVIN iz Virovitice i Tolušića, nema datuma, no ugovor za kojeg se ne zna kada je sklopljen, 29. prosinca 2014. ovjeren je kod javnog bilježnika. Dva tjedna prije toga, 16. prosinca 2014., Tolušić je razvodeći se s bivšom suprugom Editom Tolušić sklopio sporazum o podjeli bračne stečevine, kojim joj je prepustio vlasništvo nad stanom u Ulici Pavla Radića 3, gdje su tijekom braka zajedno živjeli, i dopustio joj da se odmah gruntovno uknjiži.

Iz kupoprodajnog ugovora između TVIN-a i župana Tolušića, danas ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade, vidljivo je da se u stan od 70,23 metra četvorna uselio 1. studenoga 2014. godine. TVIN-u je dao skromnu kaparu od 8.000 kuna što je ipak bilo dovoljno da dobije ključeve stana vrijednog 455.652,24 kune. Ostatak kupoprodajne cijene od 447,652,24 kune obvezao se isplatiti u roku od pola godine, do 1. travnja 2015. godine.

Direktor TVIN-a, Ivan Špoljarić, koji je potpisao ugovor s Tolušićem, očito je u župana imao bezgranično povjerenje jer mu je za samo 8.000 kuna dao ključeve stana i dopustio useljenje. Da je povjerenje uistinu bilo ogromno vidi se iz aneksa ugovora, sklopljenog također bez datuma (kod javnog bilježnika ovjeren je 18. ožujka 2015.) u kojem stoji da će Tolušić platiti ostatak kupoprodajne cijene od 447,652,24 do 1. travnja, ali ne na broj računa u Zagrebačkoj banci, naznačen na ugovoru, već na drugi, naveden u aneksu.

Udruga koja je dobila potporu dok je Tolušić bio župan

Kada je i kako Tolušić platio ostatak nije poznato. Novi direktor TVIN-a, Ivan Slamić izdat će 13. listopada 2015. potvrdu da je Tolušić u cijelosti isplatio kupoprodajnu cijenu, no iznos se ne navodi. Nepoznato je i je li Tolušić kasnio s plaćanjem (dug je trebao isplatiti šest mjeseci prije toga), no istoga dana, 13. listopada 2015. godine Tolušić je dobio i tabularnu ispravu pa je svoj stan mogao i gruntovno uknjižiti.

Ne mora ništa značiti, ali nije nezanimljivo: Lovačka udruga TVIN, čiji je predsjednik upravo Slamić, direktor tvrtke koja je Tolušiću na opisani način prodala stan, u samo četiri godine, od 2013. do 2016. (u vrijeme dok je župan bio Tolušić) dobila je potporu Virovitičko-podravske županije u iznosu većem od 150.000 kuna.

Iako je, dakle, tabelarnu ispravu kojom se mogao gruntovno uknjižiti kao vlasnik stana kupljenog od TVIN-a dobio tek sredinom listopada 2015., Tolušić je u svojoj imovinskoj kartici ispunjenoj 10. ožujka 2015. taj stan naveo kao svoje vlasništvo, mada je u to vrijeme za njega platio tek 8.000 kuna. Kako je postao vlasnik stana sedam mjeseci prije nego što ga je isplatio, nejasno je.

Prvi stan iz Tolušićeve imovinske kartice

Vratimo se onom prvom Tolušićevom stanu iz imovinske kartice ispunjene 10. svibnja 2011. godine, stanu u Ulici Pavla Radića 3 u Virovitici u kojem je živio do razvoda. Taj je stan bio veličine 82,94 m² (procijenio ga je na 539.000 kuna) i kako je u kartici naveo, bio je suvlasnik zajedno s tadašnjom suprugom Editom. Kupili su ga od tvrtke Croming iz Pitomče, koja je imala razgranate poslovne odnose s Virovitičko-podravskom županijom.

Stan je kupljen 29. siječnja 2007., u vrijeme kada je Tolušić bio stručni suradnik za imovinsko-pravne i upravno-pravne poslove u Upravnom odjelu za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice. Sljedeće godine postat će župan. Kupoprodajna cijena stana bila je 64.759,55 eura. Tečaj eura u to je vrijeme bio 7,36 kuna, što znači da je cijena stana, preračunata u domaću valutu, bila oko 477.000 kuna.

No, Tolušićevi su Cromingu platili samo 442.517,90 kuna, odnosno oko 34.000 kuna manje, jer, kako stoji u ugovoru, umanjen im je dio za vlastita ulaganja u završnu obradu stana. U imovinskoj kartici vrijednost tog stana procijenio je na 539 tisuća kuna.

Prije četiri godine nije stajao baš dobro

Podjelom bračne imovine nakon razvoda braka stan je pripao supruzi, a ministar Tolušić preuzeo je obvezu vraćanja kredita za kupnju tog stana, podignutog 2005. godine kod Hypo banke u iznosu od 45.000 eura, na 15 godina. Tolušić se u podjeli bračne stečevine, sredinom prosinca 2014., ponio džentlmenski. Uz spomenuti stan u Virovitici, supruzi je ostavio i jednosobni stan u Osijeku, veličine 28,32 m², čiju je vrijednost procijenio na 182.000 kuna.

Bio je kupljen, kako je stajalo u imovinskoj kartici, novcem od plaće i kreditom. Tolušić je supruzi ostavio i sav namještaj, te automobil terenac Citroen C-Crosser. Podjelom bračne stečevine Tolušiću je ostao samo stan u Zagrebu, veličine 49,06. Njegovu vrijednost procijenio je na 450.000 kuna.

Krajem 2014. godine, nakon razvoda braka, dakle samo prije četiri i pol godine, imovinsko stanje ministra Tolušića, za razliku od danas, nije bilo blistavo. Imao je samo mali stan u Zagrebu, nekako je skucao onih 8.000 kuna za kaparu, pa se zahvaljujući dobroti tvrtke TVIN preselio iz stana u kojem je živio s prvom suprugom u Ulici Pavla Radića 3, pedesetak metara dalje, u Pejačevićevu 2.

Ekspresno vraćeni krediti nestaju iz imovinske

Onaj kredit za otplatu stana koji je (stan) pripao bivšoj supruzi, s mjesečnom ratom od 550 eura, a trebao je biti vraćen do 2017. u imovinskoj kartici ispunjenoj 19. 2. 2016. više se ne spominje. Nestaje i kredit koji se prvi put spominje u imovinskoj kartici 10. ožujka 2015., podignut 2008., na rok otplate od devet i pol godina u iznosu od 45.000 eura. Ni tog kredita više nema u imovinskoj kartici ispunjenoj 19. veljače 2016. godine.

Ali se pojavljuje novi, podignut 2015. u iznosu od 59.000 eura. Tim kreditom Tolušić je vjerojatno kupio stan u Virovitici (onaj s početka ovoga teksta, u ranijem vlasništvu drvne industrije TVIN). Rok vraćanja tog kredita je 15 godina a mjesečna rata 490 eura. Kredit je dakle trebao biti otplaćivan do 2030., no u imovinskoj kartici nema ga već 21. listopada 2016. kako je ekspresno vraćen, za samo godinu dana, nije jasno.

Dvije godine od podjele imovine lijepo se oporavio

U zamršenim transakcijama vezanim uz imovinu ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade, Tomislava Tolušića, ima još jedan zanimljiv detalj. Stan u Zagrebu, jedina imovina koja mu je pripala nakon razvoda braka, prodao je svom kumu Mariju Abramoviću, vlasniku tvrtke Drvene konstrukcije iz Voćina, u Virovitičko-podravskoj županiji.

Ta tvrtka dobivala je značajna bespovratne sredstva Ministarstva poljoprivrede, a o bliskosti Tolušića i Abramovića svjedoči i njihova zajednička fotografija iz kombija, u kojem ih, s još nekolicinom prijatelja, na nogometnu utakmicu u Kalinjingrad, prošle godine vozio Blaž Ćurić, kum Milijana Brkića i do afere SMS službeni vozač potpredsjednika Vlade. Tolušić je tu nekretninu Abramoviću prodao 11. siječnja 2016., pa će stan na zagrebačkom Laništu iz ministrove kartice nestati 19. veljače 2016. i doći u posjed njegova kuma.

Kartica ispunjena tog dana, međutim, ne bilježi prihod od prodaje stana. No, zanimljivo je da već u onoj, ispunjenoj osam mjeseci kasnije, 27. listopada 2016., ministar Tolušić više nema ni jednog kredita. Rubrika o obvezama je prazna, a od nekretnina spominje se stan u Virovitici, onaj u kojeg je ušao s kaparom od 8.000 kuna. Umjesto Citroena ostavljenog supruzi vozio je Peugeot, kojeg u imovinsku karticu upisuje u ožujku 2015. i procjenjuje na 98.000 kuna. Za dvije godine, koliko je prošlo od podjele bračne stečevine, Tolušić se, vidimo, prilično oporavio.

Kupovina novog, većeg stana u Zagrebu

Godina 2017., kada je Tolušić već ministar poljoprivrede u Vladi Andreja Plenkovića, njegovo imovinsko stanje naglo kreće nabolje. U imovinskoj kartici ispunjenoj u siječnju te godine, vidimo da Tolušić ponovno postaje vlasnik stana u Zagrebu. Ovaj je puno veći od onog prodanog kumu Abramoviću – ima 83,45 m², okružen je zelenilom i nadomak Bundeka, u vrlo cijenjenoj stambenoj zoni. Stan je bio u društvenom vlasništvu, a Tolušić ga je kupio 22. studenoga 2016. godine.

Ne znamo po kojoj cijeni pa moramo vjerovati iznosu navedenom u imovinskoj kartici – 580.000 kuna. Ministar je, dakle, stan na atraktivnom mjestu uspio kupiti za samo 940 eura po metru četvornom. Kupio ga je zaduženjem kod banke. U njegovoj imovinskoj kartici istodobno s kupnjom stana u Zagrebu pojavljuje se i kredit podignut na 10 godina u iznosu od 70 tisuća eura i s mjesečnom ratom od 698 eura.

Nova supruga s 5500 kuna plaće kupuje skupi auto i zemljište

Supruga s kojom sada živi, Ana, vidimo iz imovinske kartice ispunjene 9. srpnja 2017., kupuje novi automobil VW Passat i zadužuje se 150.000 kuna na pet godina. Rata je 2520 kuna, a mjesečna plaća u Osnovnoj školi Petra Preradovića u Pitomači tek je oko 5500 kuna. Pola njezine plaće, dakle, odlazi na otplatu automobila kojeg Tolušić u imovinskoj kartici procjenjuje na 200.000 kuna. Supruga je, kako stoji u imovinskoj karici, prestala raditi 24. rujna 2017., samo dva tjedna nakon što je u imovinsku karticu upisan novi automobil.

Ali to nije jedina promjena u njihovoj imovini. Ministrova supruga kupuje i zemljište od 446 m² na Privlaci, kraj Zadra i plaća ga 115.000 kuna. Kupila ga je prihodom od kapitala i prodajom imovine. Njen suprug, pak, kupuje veliko građevinsko zemljište u rodnoj Virovitici od 1204 metra četvorna, vrijedno, zapisuje u imovinskoj kartici, 133.000 kuna. Kupuje ga novcem od prodaje imovine.

Obitelj Tolušić, vidjet ćemo, prilično se dobro snalazi u kupnji i prodaji nekretnina. Ono zemljište na Privlaci, Ana Tolušić prodala je već sljedeće godine, jer ga u imovinskoj kartici, posljednjoj koju je ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade ispunio 5. studenoga prošle godine, više nema. Tolušić će, kad se bude podigla frka oko njegove imovine i netočnih podataka u imovinskoj kartici, reći kako su to zemljište prodali za 450.000 kuna. No, u toj imovinskoj kartici pojavljuje se još jedan kredit: obitelj Tolušić zadužuje se za novih 80.000 eura i to na 15 godina, s mjesečnom ratom od 550 eura.

Kupovina zemljišta u Virovitici gdje je izgradio onaj famozni roštilj

Pogledajmo sada kako je ministar Tolušić došao u posjed zemljišta u Virovitici na kojem će prošle godine niknuti njegova velika obiteljska kuća s onim, sad već glasovitim roštiljem od 121 metara četvornih. Zemljište je nekoć pripadalo propaloj tvrtki Silosi iz Virovitice, odakle je u posjed došlo tvrtki Mustač commerce, dileru Citroenovih vozila. Ta je tvrtka imala prilično poslova u Virovitičko-podravskoj županiji, s tamošnjim ustanovama, a automobil marke Citroen, vidjeli smo, do razvoda braka, vozio je i ministar Tolušić. Mustač commerce 20. ožujka 2013. to je zemljište platio 152.000 kuna.

Sljedeći kupac bit će Damir Veršec iz Virovitice, koji zajedno sa suprugom ima tri obrta i vrlo razgranate poslove s virovitičko-podravskom županijom, kako kad je u pitanju čišćenje prostora, tako i kad se radi o nabavci računala i računalne opreme. Veršec će to zemljište kupiti za 159.600 kuna, no u ugovoru ne piše datum, ali je vidljivo da je kod javnog bilježnika ovjeren 13. listopada 2015. Za manje od dvije godine, 10. srpnja 2017. Veršec će prodati to isto zemljište ministru Tolušiću. Neobično, prodajna će cijena biti za 25.860 kuna manja od one po kojoj je zemljište kupio. Tolušić će ga platiti 133.740 kuna.

Ali, to nije bila jedina poslovna transakcija između ministra Tolušića i Damira Veršeca: Tolušić će Veršecu prodati onaj svoj stan, kupljen od TVIN-a, u koji je uselio čim je uplatio 8.000 kuna kapare. Dogodilo se to istog dana kada je Tolušić od Veršeca kupio zemljište – 10. srpnja 2017. godine. Iz kupoprodajnog ugovora vidljivo je kako je Tolušić stan prodao za 416.080 kuna. No, Veršec se u taj stan mogao useliti tek za godinu dana 1. srpnja 2018., jer je to bilo vrijeme kada je planiran završetak izgradnje ministrove nove kuće.

Neobičan nesklad u veličini i vrijednosti nove kuće

O toj se kući jako puno pisalo, nakon što je Telegram prvi objavio ogroman nesklad između njene veličine upisane u posjedovnom listu i one koju je Tolušić naveo u imovinskoj kartici, točno prepolovivši kvadraturu. Uz to, u imovinsku karticu nije prijavio ni zidanu zgradu, veličine 121 m², za koju je rekao da je pomoćni objekt u kojem roštilja. Vrijednost obiteljske kuće procijenio je na samo 950.000 kuna. Svatko tko je tu kuću imao prilike vidjeti uživo, zajedno s pripadajućim ”roštiljem” i skupocjenom drvenom ogradom koja prijeći pogled na prostrano dvorište i ”roštilj”, ostavljajući vidljivo samo pročelje zgrade, bit će siguran da se ministar Tolušić upisujući njenu vrijednost, prevario u gotovo istom postotku koliko i kad je navodio njenu kvadraturu.

Kuću ministra, kao što smo pisali, gradila je tvrtka Građevinarstvo Horvat, s kojom je ministar Tolušić, u vrijeme dok je bio virovitički župan, potpisao brojene ugovore o gradnji i adaptaciji škola, domova zdravlja i sličnih javnih objekata. No, s obzirom da je to, kako bi rekao premijer Plenković, samo puko ”tehničko pitanje”, ministar Tolušić očito ne mora strahovati da će ga netko upitati za ogroman nesklad ne samo kad je u pitanju veličina i vrijednost njegove kuće, već kad se radi i o neskladu poznate imovine s primanjima, koja je kroz njegov posjed prošla otkako je prije 11 godina postao župan, pa potom ministar i potpredsjednik Vlade.