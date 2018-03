Dubinski tužan prizor jutros iz Zagreba; Grad je iščupao onu divnu magnoliju na Trgu žrtava fašizma

Grad Zagreb je prije mjesec dana počeo s radovima na uređenju Trga žrtava fašizma, a jutros se na Twitteru pojavila fotografija koja pokazuje jednu u nizu tužnih posljedica tog vrlo dubioznog projekta.

Novinarka Maja Sever objavila je fotografiju radnika, kako se čini Zrinjevca, koji čupa čuveno drvo magnolije koje je godinama bilo jedan od ljepših prizora na tom zagrebačkom trgu.

Ako vam treba podsjetnik kako je drvo magnolije izgledalo nekada, evo ga:

Ovako je to izgledalo. Do danas. pic.twitter.com/UeE39lQNQ3 — Maja Sever (@SeverMaja) March 23, 2018

Zašto bismo trebali biti zabrinuti

Inače, radovi na Trgu žrtava fašizma vrijedni su desetak milijuna kuna, a kroz četiri mjeseca trebale bi se urediti pješačke i zelene površine oko Meštrovićeva paviljona, zatim osvijetliti paviljon i fontanu. Uređenje Džamije, najavio je Bandić, prva je od četiri faze uređivanja “pješačkog centra izvrsnosti”, od Draškovićeve do Trga burze i Trga žrtava fašizma Ulice kneza Višeslava i Krešimirova trga do Branimirove ulice. Ovo su, nažalost, sve informacije do kojih je javnost uspjela doći.

Gradska uprava nije izvijestila o točnom iznosu, konkretnim radovima, provedenim natječajima niti je, naravno, provedena bilo kakva javna rasprava prije milijunskog kopanja na važnom gradskom trgu, a zašto ova otužna ideja uređenja najbolje ocrtava sramotan odnos Zagreba prema Meštroviću možda najbolje da pročitate u analizi naše kolumnistice dr. sc. Zrinke Paladino, koja se, između ostalog, pozabavila i arhitekticom koja radi na projektu, a koja, nakon Britanca i Trga žrtava, sada ugrožava i Palajnovku.