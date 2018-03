Popularni Taco’s & Burger postao je Bagel & Lobster Barr; pokazali su nam gomilu novih jela

Popularni Taco’s & Burger Barr u Jurišićevoj 2a je prije dva dana i službeno postao Bagel & Lobster Barr. Interijer je ostao isti, ali je vlasnik Marin Medak promijenio koncept koji je predstavio jučer kroz malu radionicu bagela (bijela peciva s rupom u sredini, posebno popularna u SAD-u) i prezentaciju novih jela, koja se uglavnom vrte oko bagela, hlapova te nešto mesa, u sendvičima.

“Nekoliko metara dalje od Jurišićeve, odnosno u Petrinjskoj, imamo burgere u RougeMarin Cityju (donedavni Xató) pa smo ovdje odlučili ponuditi nešto drugačije”, objašnjava Medak. Tvrtko Šakota više nije s Medakom u projektima, ali s njim surađuje kao konzultant. “Tvrtko mi je, recimo, rekao da će možda biti problem što Hrvati ne žvaču kruh nego ga gutaju. A bagel peciva su sama po sebi prilično žilava. Zato smo ih malo prilagodili”, smije se Medak, dok nam pokazuje svoju ponudu.

Medaku se pridružio Frid

U Bagel & Lobster Barru sami rade svoja bagel peciva, a za izradu koriste vlastiti kvasac. Bagel za razliku od brioche peciva, kojeg također sami izrađuju, nema u sebi ni jaja ni maslaca. “Prednost je što su naša bagel peciva niskokalorična, nemaju šećera i imaju užasno malo masnoća. Negdje sam pročitao da jedno bagel pecivo ima čak manje kalorija od čašice jogurta”, priča nam Saša Frid, 39-godišnji chef u Bagel & Lobster Barru.

Medak i Frid su se upoznali na jednom od kulinarskih TV showova. Frid je, inače, imao mali lokal Perica na Vrbiku, gdje je, između ostalog, radio vlastitu tjesteninu. Nakon zatvaranja Perice, dio opreme prodao je Medaku u vrijeme kad je on sa Šakotom otvarao Xató koji je nedavno postao RougeMarin City. “Medak me naprosto nazvao i tako smo krenuli zajedno u ovo”, priča Frid. “Dva mjeseca smo vježbali s receptom kako bismo dobili najbolji bagel”, priča Medak.

Rade vlastiti kvasac

Bagel peciva rade sa svježim kvascem, a dodaju i onaj fermetirani radi arome. Rade svoj kvas tako što, kako kažu, iscijede grožđe u gazu. To zatim stavljaju u cjelovito brašno s vodom nakon čega dolazi do fermentacije. Sve tako treba odstajati 7 do 10 dana nakon čega se počne stvarati prirodni kvasac. Zatim ga vade van i hrane još dva tjedna (dodaju vodu i brašno). “Što ga se duže hrani, to je kvasac jači i peciva su bolja. To vam je kao vino, što je stariji, to je bolji”, objašnjava Frid.

Cijene bagel peciva su od 4,50 kune za običan do 16, koliko je onaj s namazom od lososa. Te varijante se poslužuju kao doručak do 11 sati. Dodaci se naplaćuju od 2 do 9 kuna, a imaju mozzarellu, brie sir, cheddar, cherry rajčice, kuhanu šunku, špek, kapare, ljubičasti luk i krastavce s koprom.

Imaju nekoliko bagel sendviča

U ponudi imaju nekoliko vrsti bagel sendviča: vege bagel s mozzarellom, pečenom paprikom, patlidžanom, češnjakom, chili papričicama, cherry rajčicama i salsa verde umakom košta 36 kuna, bagel s kuhanom šunkom (tanko rezani but), brie sirom s chutneyem od kruške i grožđica 24 kune, roastbeef bagel, odnosno, pečeni marinirani juneći hrbat s blanširanom i grilanom brokulom i topljenim cheddar sirom platit ćete 36 kuna, a bagel s kajganom od 2 jaja s pancetom i topljenim cheddar sirom 26 kuna.

A u ponudi imaju i bagele s raznim namazima; poput, recimo, mariniranog i kuhanog lososa s creme fraiche sirom.

Rade četiri jela od hlapa

U ponudi imaju i hlap; od njega rade sendvič (u brioche pecivu s japanskom majonezom, krumpirićima i salatom) za 95 kuna, rade cijeli hlap na grillu (s krumpirićima i salatom) po cijeni od 56 kuna za 100 grama, krokete od hlapa, riže i mozzarelle za 84 kune te lobster bisque, odnosno gustu kremastu juhu od pečenih glava hlapa kuhanih na kokosovom mlijeku s povrćem za 68 kuna.

Za slatko je zadužen 28- godišnji Vedran Blažević, kaže da nam da će za početak imati bagel s narančom, narančinom koricom i kandiranom narančom, a za subotu, povodom Uskrsa, pripremaju pincu. Od sljedećeg tjedna uvode slatka peciva s bučinim sjemenkama i sa smanjenim postotkom šećera te svoje namaze; kikiriki maslac, slani karamel i čokoladni namaz. Inače, u ponudi imaju craft pive, vina i koktele.