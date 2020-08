Učenici zagrebačke škole koji ne idu na vjeronauk zbog korone će ga svejedno morati slušati

Epidemiološke smjernice za škole, predstavljene početkom ovoga tjedna, ravnateljima brojnih škola itekako su zakomplicirale posao organizacije nastave od 7. rujna. Treba osigurati nemiješanje skupina, nužan razmak, u slučajevima gdje je potrebno podijeliti razrede popola, u suradnji s osnivačima riješiti pitanje produženog boravka, izvođenja izborne nastave… Kao problem se, međutim, pojavilo i izvođenje nastave vjeronauka.

Telegram je, naime, jutros doznao da će u zagrebačkoj Osnovnoj školi Mladost učenici u razrednoj nastavi (od 1. do 4. razreda) koji ne pohađaju vjeronauk, za vrijeme toga sata biti u učionici i u zadnjim klupama kratiti vrijeme dok sat vjeronauka ne završi. Ovo neće vrijediti samo u slučajevima kada je vjeronauk prvi ili zadnji sat pa učenik jednostavno u školu dolazi kasnije ili iz nje odlazi ranije.

U razredu za vrijeme vjeronauka?

Čuli smo se s ravnateljem OŠ Mladost Mladenom Konjevićem koji nam je potvrdio da je plan takav. “Morat će biti tako jer se grupe ne smiju miješati”, kazao nam je Konjević. Na naše potpitanje nije li moguće osigurati da djeca koja ne pohađaju vjeronauk sa svojom razrednom učiteljicom taj sat provedu primjerice u knjižnici, Konjević nam je rekao da niti to nije moguće “jer bi u tom slučaju došlo do miješanja grupe s knjižničarkom”, kao i da bi učenici bili u kontaktu s materijalima s kojima su druge osobe bile u kontaktu.

Ravnatelju smo tada rekli da će neki njegovi kolege, s kojima smo komunicirali, upravo tako riješiti pitanje nastave vjeronauka – učenici od 1. do 4. razreda s razrednom će učiteljicom tih 45 minuta prikratiti u nekoj od školskih zajedničkih prostorija, primjerice knjižnici. Na to je ravnatelj Konjević rekao kako je “moguće da ćemo i mi tako”. Kazao nam je, potom, i kako im još slijedi sastanak s gradskim pročelnikom i kako će slijediti sve epidemiološke upute.

“Ako je to prihvatljivo rješenje i ako je u redu, onda će to biti tako. Zdravlje učenika nam je na prvome mjestu. Slušamo epidemiologe, ministarstva, nadležni gradski ured i dat ćemo sve od sebe da ovaj period što bezbolnije prebrodimo”, zaključio je Konjević. Inače, pisana informacija o ovakvom načinu organizacije nastave vjeronauka do roditelja škole došla je preko predstavnika u Vijeću roditelja. Roditelji čija djeca u toj školi ne pohađaju vjeronauk, kazali su nam danas, protive se rješenju prema kojemu bi djeca trebala prisustvovati tome satu.

Upute predviđaju boravak u knjižnici

Provjerili smo još jednom upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u dijelu koji se odnosi na školske knjižnice. Stoji da se boravak u “blagovaonici, sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim prostorijama organizira po skupinama, po mogućnosti da se jasno na vidnom mjestu naznači maksimalan broj osoba koje u isto vrijeme mogu boraviti u tim prostorima”. Boravak u knjižnici moguć je, dakle, po skupinama koje se ne miješaju s drugim skupinama, kakav je princip maltene za sve školske prostorije.

Zanimalo nas je i kako su pitanje vjeronauka od 1. do 4. razreda riješile neke druge škole. Ravnatelj jedne osnovne škole iz okolice Zagreba kaže nam da učenici koji ne pohađaju vjeronauk, s učiteljicom borave u zajedničkim, organiziranim kutcima škole ili u knjižnici, gdje mogu čitati, igrati šah, pisati zadaće… Dodaje i kako postoji mogućnost da učenici koji ne pohađaju vjeronauk iznimno ostaju u razredu tijekom sata vjeronauka samo ako roditelj izričito zatraži da dijete ostane u razredu.