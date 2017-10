Ovaj mjesec u Zagrebu je otvorena hrpa novih fora mjesta, napravili smo pregled da ih je lakše pratiti

Ovog vikenda iznad Jordanovca otvorena je klasična francuska slastičarnica, simpatično malo mjesto u kojem možete pojesti francuske deserte. Općenito, Zagreb je ovog mjeseca dobio nekoliko novih, zanimljivih barova, klubova i restorana.

Recimo, u Tkalčićevoj je prije par tjedana otvoren prvi grčki street food, u Margaretskoj je prošli petak otvoren jazz klub, a Choco café, ono mjesto koje je prije par godina počelo s jednim lokalom na Trešnjevci, ovaj mjesec se proširio na tri nove lokacije i postao ozbiljan lanac.

Kako biste lakše pratili što je sve otvoreno, napravili smo mali vodič.

1. La Marquise, Maksimir

Ovog vikenda na adresi Rebar 25 otvorena je kombinacija francuske slastičarnice i pekarnice La Marquise. Otvorili su je bračni par iz Francuske Celine i Sebastian Vermant, a partner u projektu im je Emil Bakić. Obitelj Vermant, kako nam kažu, u Hrvatsku se zaljubila prije nekoliko godina kad su ovdje došli na ljetovanje. Zatim su, dok je njihovo dijete bilo na razmjeni učenika, upoznali gospodina Bakića s kojim su počeli razvijati ideju za novi biznis, nakon čega su naprosto odlučili ovdje započeti život.

“Svi naši proizvodi su prirodni i bez dodanih konzervansa. Sve radimo sami i u ponudi imamo i nešto bezglutenskih proizvoda”, rekla nam je Celine Vermant. Koriste brašno po koje, kako kaže, odlaze u Francusku, a ovdje nabavljaju ostale sastojke. Uspjeli su, naime, i ovdje pronaći neke dobavljače s francuskim namirnicama.

Od kolača imaju, recimo, eclaire za 20 kuna, mille-feuille za 22, macarone za 8, tropezienne za 20 i pinguin za 26 kuna. U planu im je otvorenje još tri slastičarnice i to uskoro. Jedna će biti na Bukovačkoj cesti (otvara se za tri tjedna), druga u Petrinjskoj (u prosincu), a treća u Centru Bundek (u siječnju). Radno vrijeme slastičarnice je od ponedjeljka do petka od 7 do 19, subotom od 7 do 15, a nedjeljom od 7 do 13 sati.

2. Cat Caffe, Kušlanova

U Kušlanovoj 6 sredinom mjeseca otvoren je Cat Caffe, mjesto u koje možete doći, piti kavu i družiti se s mačkama. Iza cijelog projekta stoje Maja Mudrovčić Garvan i njezin suprug Domagoj Garvan. Oboje su, naravno, veliki ljubitelji mačaka. Kafić je opremljen, između ostalog, i mačjim namještajem hrvatskog brenda Pawsome.

“Prostor smo tražili više od godinu dana jer se prvenstveno trebalo misliti na dobrobit mačaka, ali i da sve bude u skladu sa zakonom. S obzirom da se ipak radi o prostoru u kojem obitavaju životinje, higijena mora biti na maksimumu”, ispričala je za Žena.net, Marija Brezak iz tima Cat Caffea. Imaju i terasu, a sve je apsolutno prilagođeno mačkama. Šank je zaštićen staklom pa se tamo ne mogu zavlačiti, a na ulazu su dvostruka vrata da ne bi pobjegle. Svaku večer idu doma vlasnici.

Imaju sedam mačaka, za koje vlasnici tvrde da su jako dobroćudne, imena su im dali iz serije Orange Is The New Black, pa se tako zovu Nicky, Crazy Eyes, Big Boo, Flaritza, Poussey, Taystee i Frieda. Sve su udomljene iz udruge Faun Kutina.

3. El Greco, Tkalčićeva

U Tkalčićevoj 30 otvoren je prvi grčki street food restoran u Zagrebu, El Greco. Otvorio ga je 40-godišnji Kristian Šimunović koji je odrastao u Grčkoj, gdje je kao klinac preselio iz BiH, da bi prije tri godine doselio u Zagreb.

El Greco je pokrenuo s dvojicom partnera, koji inače imaju restorane u Grčkoj. Unutarnji prostor zajedno s kuhinjom i ostavom ima 70-ak kvadrata i može primiti oko 20 ljudi. Terasa ima još 20-ak sjedećih mjesta.

El Greco u ponudi ima gyros na nekoliko načina: klasičan, kao sendvič i kao salatu. Svinjski i pileći gyros koštaju 44 kune, a sendviči, koji su također svinjski i pileći, koštaju 29 kuna. Imaju i četiri vrste salate, cijene su im 36 do 42 kune. Radno vrijeme El Greca je, zasad, svakim danom od 10 do 02 sata, no hranu poslužuju tek iza 12, jer se svaki dan peku novi gyros.

4. Ginger Sushi, Zaprešić

U Zaprešiću je otvoren novi Ginger Sushi. Nakon onoga u Masarykovoj 21, koji je otvoren 2014,. i drugog u Dugavama, koji su otvorili dvije godine kasnije, vlasnica Adriana Doborović kaže da nastavljaju sa širenjem.

Kao i ovaj u Zagrebu, funkcionira kao take-out, no u mini prostoru, od oko 15 kvadrata koji se nalazi na šetnici u centru Zaprešića u ulici Baltazara Adama Krčelića 15, ima i četiri sjedeća mjesta ako želite pojesti tamo. Na proljeće planiraju i terasu s još petnaestak mjesta.

Cijene sushija se kreću od 30 do 83 kune, a u ponudi imaju dvadesetak menija. Najpopularniji su Ginger meni (tuna, losos, brancin, kozica) koji košta 50 kuna i Sake mix (tuna i losos) koji košta 61 kunu. Radno vrijeme Ginger Sushija u Zaprešiću je od ponedjeljka do subote, od 11 do 22 sata. Nedjeljom ne rade.

5. Choco Café

Choco Café je sad definitivno postao lanac. Sve je počelo prije nešto manje od dvije godine s otvorenjem prvog Choco Cafea na Trešnjevci. U ljeto 2016. otvorili su još jednu lokaciju u Sopotu, a ovaj mjesec još tri. U Maksimiru, točnije u Petrovoj 167, otvoren je Choco 3. Sljedeći je iotvoren Choco 4 u centru grada, u Teslinoj 12, dok je Choco 5 smješten na Savici, u ulici Zinke Kunc. Radi se o investiciji vrijednoj oko 3 milijuna kuna, a u planu je još novih lokacija.

“Choco Café je kombinacija moderne palačinkarnice, tradicionalne slastičarnice i klasičnog caffe bara. Ovdje pokušavamo vratiti ljude u djetinjstvo, tradicijom i sjećanjima na bakinu kuhinju”, rekla nam je Ana Zorotović, PR-ica lanca.

Ponuda je jednaka na svim lokacijama, no s novim lokalima uvode i neke nove stvari, poput, recimo, štrukli, wrapova i salata, odnosno ručka koji će nuditi svaki dan između 13 i 17 sati. Tako će imati tri vrste štrukli; sa sirom, orasima i medom te s brusnicama, a cijene su im od 28 do 34 kune, tri vrste wrapova; dvije vrste s piletinom i jedna vege s feta sirom, koji će koštati od 29 do 49 kuna, te pet vrsti salata; cezar, s tunom, s povrćem, meksička i vege, a koštat će od 40 do 47 kuna.

6. Pixie Espresso Bar, Horvaćanska

Pixie Espresso Bar je prije nekoliko dana otvoren preko puta studentskog doma Stjepan Radić na Savi, u Horvaćanskoj 23a. Pixie je jednostavan i prozračan prostor od 40-ak kvadrata s ugodnom i toplom atmosferom i sve je, uglavnom, u drvu.

“Pokušali smo uštedjeti na nekim stvarima koje nisu presudne za kvalitetu usluge. Recimo, ovaj parket smo uzeli po cijeni od 30 kuna za kvadrat. Nov je, ali je jako dugo stajao na nečijem tavanu”, rekao nam je vlasnik Stjepan Šinko. “No ipak, dobro se uklopio”.

Šinko je, kaže, fokusiran na vrhunsku kavu i kuha samo popularni brend Cogito Coffee. Cijene su, ovisno o vrsti kave, od 9 do 13 kuna. Objašnjava da želi manju, ali zato kvalitetnu ponudu. Tako recimo, drži čajeve koje naručuju iz Samovara iz Rijeke, Mashtel rakije i likere iz Zadra te sirupe za sok od maline, bazge i mente iz Koprivnice.

7. Boogie, Margaretska

Boogie je jazz klub otvoren u Margaretskoj 1, na mjestu bivšeg Pepera i nekadašnjeg Maraschina. Iza projekta stoje Tomo Ricov i Mladen Vidović. Svaku će večer nastupati bendovi, dok će petkom i subotom nakon njih muziku puštati DJ-jevi koji će i dalje ostati pri jazzu, ali u plesnoj varijanti koja uključuje i latin, brazilian jazz, swing, soul i funk.

Boogie ima četiri, kako su oni to nazvali, atmosfere. U prizemlju je bar, a na katu dnevna soba, odnosno, lounge. U podrumu su smješteni klub s pozornicom i koktel bar Šupa u koji je ulaz moguć samo uz poziv. Na proljeće planiraju stage iz podruma premjestiti na terasu.

U Boogieju imaju signature koktele, a imaju i dostavu burgera iz Yellow Submarinea. Radno vrijeme je od srijede do subote od 17 do 2 sata, a ulaz će se naplaćivati između 30 i 40 kuna, ovisno o izvođaču.

8. Hugo’s bar, Jarun

Ovaj mjesec je otvoren i Hugo’s bar u Jarunskoj 5b, mjesto koje funkcionira kao dnevni kafić, a kasnije i kao mjesto za noćni izlazak.

“Željeli smo postići da se ljudi osjećaju kao kod kuće, no ujedno i da im postane omiljeno mjesto za večernje piće. Rečenica kojom smo se vodili bila je ‘Coffe, Gin &Chill’, kažu iz Hugo’s bara. Inače, imaju opciju Make Your Own Gin, kojom će gosti sami moći kreirati svoje piće od gina kombinirajući gin, tonik, začinsko bilje, papar i boje.

Fora je što gostima nude i igre, koje naravno uključuju alkohol, poput Prosecco ponga. Inače u ponudi imaju i knjige koje možete čitati uz jutarnju kavu. Cijene kave su, ovisno o vrsti, od 7 do 12 kuna. U ponudi imaju samo hrvatska vina poput Skaramuća, Josića, Jakovca, Kozlovića i Korlat vina. Cijene butelja su od 95 do 220 kuna. Radno vrijeme je od ponedjeljka do četvrtka od 08 do 24, petkom i subotom od 8 do 2, a nedjeljom od 10 do 24 sata.