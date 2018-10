Na osnovu neslužbenih sudskih informacija koje smo provjerili na nekoliko razina, Telegram je uspio rekonstruirati što su u ljeto 2011. državne institucije točno poduzele u slučaju tadašnjeg zamjenika šefa glavnog ravnatelja policije, Milijana Brkića.

Donosimo detalje iz sudskih dokumenata Županijskog suda u Zagrebu, iskaze ispitanih svjedoka i tijek postupka koji je uslijedio nakon što su kompromitirane mjere tajnog nadzora Perunovića i njegove pomoćnice Sare Sikirić.

1. Policija je DORH-u proslijedila dokumentaciju u kojoj se eksplicitno spominje Milijan Brkić

Nakon što je akcija finalizirana, odnosno nakon što je Perunovićev ilegalni biznis raskrinkan, policija je nadležnom državnom odvjetništvu proslijedila informacije iz kojih je proizlazila sumnja u Brkićevu upletenost u odavanje službene tajne. Više svjedoka, među kojima i sama Sara Sikirić, pred policijom su ga prokazali kao osobu koja im je otkrila da ih policija prati.

Na osnovu tih informacija tužiteljstvo je, doznajemo, zatražilo provođenje hitnih istražnih radnji, što je vidljivo i iz dokumentacije koju je ovaj tjedan objavio Nacional. Telegram pak iz sudskih izvora doznaje da se u zahtjevu za izdavanje naloga za pretragu mobitela Sare Sikirić eksplicitno spominjalo upravo ime tadašnjeg zamjenika ravnatelja policije Milijana Brkića. Istražitelji su ga naveli jer su tijekom ranije provedenog kriminalističkog istraživanja u kojem je Sara Sikirić također ispitivana došli do njega. Međutim, kako se podaci iz obavijesnog razgovora sa Sarom Sikirić i ostalim svjedocima prema Zakonu o kaznenom postupku nisu mogli koristiti kao dokaz, njihovo ispitivanje trebalo je biti formalizirano na sudu.

2. Sara Sikirić u svom iskazu pred sudom nije spomenula Milijana Brkića

Nakon što je sud izdao nalog, čiji je evidencijski broj također vidljiv u Nacionalu, žurno je pretražen mobitel Sare Sikirić. Ona je pak kao svjedok ispitana u tadašnjem istražnom centru Županijskog suda u Zagrebu. Sudac istrage koji ju je saslušavao u međuvremenu je otišao u mirovinu, no prema informacijama iz njegovog sudskog spisa suradnica Nebojše Perunovića nije otkrila na koji je način doznala da ju se tajno prati i prisluškuje. Drugim riječima nije spomenula Milijana Brkića.

3. Sudac istrage ispitao je i poznatog liječnika, koji je koristio usluge prostitutki; ni on više nije spominjao Brkića

Kako proizlazi iz podataka do kojih je došao Telegram, to nije potvrdio ni M. M., (osobni podaci poznati redakciji) liječnik, koji je također žurno ispitan kao svjedok. Naime, i on je, ranije u obavijesnom razgovoru s policijskim istražiteljima, spomenuo Brkićevo ime. Opisao je kako mu je tadašnji zamjenik ravnatelja policije rekao još u proljeće 2011. godine kako zna da je bio u kontaktu s osobom koju policija prati. To se evidentno odnosilo na Saru Sikirić čije je seksualne usluge ovaj liječnik koristio. Kada je na sudu upitan za taj isti događaj, M. M. nije inkriminirao Brkića.

4. Sudac istrage međutim nije pozvao ključnog svjedoka

Iako je Sara Sikirić nakon uhićenja policiji rekla da je od poduzetnika N. S., (puni podaci poznati redakciji) s kojim je bila u kontaktu, doznala da je upravo Milijan Brkić u jednoj konobi spomenuo da su “te kurve” – kako je nazvao prostitutke, pod mjerama, tužiteljstvo, prema za sada dostupnim informacijama, nije tražilo da N. S. bude ispitan kao svjedok o mogućem curenju tajnih policijskih podataka.

Budući da svjedoci na sudu nisu potvrdili ono što su ranije izjavili policijskim inspektorima, te da postupak očito nije detaljnije provođen, za pretpostaviti je da je slučaj nakon toga zaključen. Protiv Brkića, iako su postojale snažne indicije, nije proveden ni interni postupak unutar Ministarstva unutarnjih poslova, a i samo suđenje Perunovići i Sari Sikirić finalizirano je već do kraja kolovoza 2011. godine, njihovim priznanjem i blagim kaznama.

5. Postupak je evidentno zaključen

Nakon što je sudac istrage ispitao to dvoje svjedoka, postupak je zaključen. Bez da su ispitani ključni ljudi.

6. Iz DORH-a je, posve neshvatljivo, u međuvremenu nestao spis s imenom Milijana Brkića

Što se dalje događalo, još uvijek je nepoznanica. Aktualni državni odvjetnik Dražen Jelenić u svom današnjem istupu kazao je kako će “pokušati rekonstruirati spis predmeta, ali njega u ovom trenutku u Općinskom državnom odvjetništvu nema”. Iz državnog odvjetništva nešto kasnije pokušali su sugerirati kako se spis možda zagubio tijekom selidbe.