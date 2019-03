Kada su Hrvatsku preplavile vijesti o užasnom događaju na Pagu, gdje je pomahnitali otac svoje četvero malodobne djece jučer bacio s balkona, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić osobno je pohitala izvidjeti je li u slučaju bilo propusta iz njezinog resora. Ministrica je objasnila kako telefonom i mailom ne može dobiti zadovoljavajuće informacije, pa odlazi na lice mjesta “vidjeti prije svega djecu, informirati se o njihovom zdravlju i vidjeti što smo dosad učinili ili što nismo učinili i što sada ubuduće moramo učiniti”.

Mediji su u međuvremenu počeli pisati o teškoj situaciji u kojoj je obitelj s Paga živjela, a pojavila se i sestra četvero ozlijeđenih mališana, 18-godišnja djevojka koju je njihova majka dobila u prvom braku. Ona je štićenica Doma za nezbrinutu djecu u Rijeci, i navodno je naslućivala tragediju, budući da je, živeći u kući s majkom i očuhom, bila izložena verbalnom i fizičkom nasilju. Kako je iz te priče očito da je socijalna služba imala dodira s obitelji, postavlja se pitanje kako to da nitko nije predvidio tragediju i poduzeo korake da se ona spriječi. Telegram je već pisao o skandalima ministrice Murganić, a užasan događaj na Pagu podsjetio nas je da bismo mogli pogledati što je ministrica radila u posljednje vrijeme. Evo detaljnog popisa njezinih skandala.

1. Htjela je u zakonu progurati tezu da bez djece nema ni obitelji

Krajem rujna 2017. godine Ministarstvo koje vodi Nada Murganić uputilo je u javnu raspravu Nacrt prijedloga novog Obiteljskog zakona. U tom prijedlogu novog zakona prvi je put definirana obitelj i to na način da obitelj čine majka, otac i dijete – dakle ako nema djece nema ni obitelji. Istospolni brakovi nisu bili definirani kao obitelj, upitan je bio status baka i djedova koji odgajaju djecu, a prema zakonu nisu bili obitelj.

Nakon pritiska javnosti i nakon što se premijer ogradio od tog prijedloga i opomenuo ministricu, nacrt je povučen te Ministarstvo, navodno, priprema novi.

2. Poklone namijenjene siromašnoj djeci dijelila je u privatnom katoličkom vrtiću

Ministrica obitelji Murganić i njena državna tajnica Margareta Mađarić u prosincu 2017. godine su dijelile poklone s oznakom Europskog socijalnog fonda namijenjene siromašnoj djeci u privatnom katoličkom vrtiću. Snimila ih je kamera Nove TV od koje je Mađarić doslovno pobjegla, a ministrica je izašla na stražnji izlaz.

Ministarstvo je kasnije, u nemuštom pokušaju pravdanja, kazalo kako je to bila samo promocija te kako će katolički vrtić proslijediti te poklone. Par dana nakon te afere, ministrica je u Saboru vikala kako “nitko nije vidio nikakve paketiće od našeg Ministarstva jer nisu postojali”. Mali je problem što je te paketiće snimila Nova TV.

3. Nasilje u obitelji bi se trebalo rješavati u obitelji, prema ministrici obitelji

“To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila”, kazala je u četvrtak Murganić komentirajući potez Mare Tomašević koja povukla sve optužbe za zlostavljanje protiv svog supruga Alojza Tomaševića, požeško-slavonskog župana.

Rekla je i kako joj je “žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja”, te kako su “trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa”. Inače, prema optužnici DORH-a, Tomašević je suprugu u periodu od dvije godine “rukama hvatao za vrat i pljuskao” te ju “u nakani da je tjelesno ozlijedi, udarao rukama po glavi, hvatajući ju za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu”.provela

4. Državni tajnik javno podnio ostavku zbog folklornih demografskih mjera

Državni tajnik u Ministarstvu demografije, Marin Strmota, podnio je ostavku na presici na kojoj je ministrica Murganić predstavljala mjere za demografiju. Razlog je, kako je naveo, taj što ne vjeruje da se nešto bitno poduzima oko demografskih pitanja. Rekao je kako on kao mladi čovjek i otac dvoje djece koji ima nezaposlenu suprugu i roditelje ne vjeruje u ono što je dosad napravljeno po pitanju demografije.

Ministrica Murganić rekla je kako nije znala što se sprema. “To je i nestrpljenje jednog mladog čovjeka, jednog znanstvenika”, rekla je Murganić i pokušala se opravdati tvrdeći kako statistika nije povoljna, ali da “nepovoljna kretanja nisu nastala za vrijeme ove vlade”.

5. Procurila je nova verzija obiteljskog zakona, opet puna dubioza

Mediji su u travnju 2018. godine objavili dijelove Nacrta prijedloga Obiteljskog zakona. Iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavili su kako su informacije o Nacrtu “nepotpuno i velikim dijelom netočne” i da im verzija zakona koja se pojavila u medijima “nije poznata”.

Premda je prema tom nacrtu iz novog Zakona izbačena kontroverzna definicija braka, nije se odustalo od toga da izvanbračne zajednice ne budu potpuno izjednačene s bračnim, a izvanbračni parovi trebali bi moći posvajati djecu samo ako “postoje opravdani razlozi na strani djeteta”. Nadalje, prema Nacrtu, ako se roditelj maloljetnog djeteta želi razvesti, to bi morao ponovno učiniti na sudu, a ne kao pri centru za socijalnu skrb kao dotad. Dijete bi obavezno moralo dobiti svog odvjetnika koji će ga zastupati, a to bi platiti morali roditelji.

U novom nacrtu zakona postojao je i članak koji je glasio: “Roditelji imaju pravo da se njihovoj djeci osigura odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima”, čime su se vjerska prava zapravo stavila iznad prava djece na kvalitetno obrazovanje. Ta je odredba na kraju uklonjena, ali ostali su problematični dijelovi koji diskriminiraju izvanbračne partnere i otežavaju razvod. Da stvar bude još bolja, pokazalo se kako objava ministarstva da im je Nacrt prijedloga zakona nepoznat nije posve istinita. Naime, javila se dr. Dubravka Hrabar, članica radne skupine koja je izrađivala prijedlog zakona, i potvrdila da su objavljene stavke prijedloga točne, te da se sve informacije “poklapaju s tekstom koji je ta radna skupina izradila i u prosincu prošle godine predala Ministarstvu”.

6. Ministrica je glumila da je dijete, radila princes krafne i oslikavala keramiku

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana djece, ministrica Murganić je provela jedan dan kao dijete udomiteljskoj obitelji, te kao korisnica podrške Centra za pružanje usluga u zajednici “Izvor” u Selcu. Tako je sudjelovala u pripremi princes-krafni, i degustirala ih razgovarajući s djecom. Kasnije je u “Izvoru” sudjelovala u oslikavanju keramike, i s djecom korisnicima tog centra glumila poštara u predstavi “Ježeva kućica”.

Novinari su iskoristili priliku, i u pauzama bizarnog performansa ministricu pitali o kapacitetima i uvjetima koji vladaju u hrvatskim vrtićima i osnovnom školama. Gospođa Murganić je priznala da Hrvatska nema dovoljne kapacitete, kao i da rad i programi vrtića nisu zadovoljavajući. Nije se složila s konstatacijom novinara kako ne funkcionira ni sustav posvajanja, a sporost procesa posvajanja opravdavala je pažljivim i mjerodavnim radom odgovornih službi.

7. Što je radila socijalna služba u slučaju obitelji s Paga?

Kada je četvero djece završilo na krvavom betonu ispod balkona obiteljske kuće u Pagu, jedno od pitanja koja su se nametnula bilo je ono o tome što je radio nadležni Centar za socijalnu skrb. Prerano je prije završetka inspekcijskog nadzora tvrditi da bilo propusta u sustavu socijalne skrbi, ali ako je obitelj bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, i ako je najstarija kćer smještena u domu u Rijeci, očito je da djeca nisu živjela u idealnim okolnostima.

Vesna Burčul, ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Zadru, rekla je da “nikada ništa nije ukazivalo na mogući ovakav ishod, niti je moguće bilo predvidjeti ovako drastičan, brutalan, radikalan i teški ishod za nekog neutralnog promatrača, a kamoli za nekoga tko je u žiži zbivanja”, i dodala da nikad nije bilo prijavljeno nasilje u toj obitelji. Tu istoj ravnateljicu novinari Indexa danas su pitali koliko su često djelatnici njezinog centra tamo provodili nadzor, na što im je ona poklopila slušalicu.

S obzirom na to da su stručnjaci dobro upoznati s tim sektorom već više puta, pa tako i jučer, iznijeli brojne zamjerke na funkcioniranje sustava, mora se postaviti pitanje što je ministrica Murganić učinila da probleme riješi. Njezin šef, premijer Plenković, jučer je novinarima rekao da ne zna odakle im ideja da bi Nada Murganić trebala podnijeti ostavku. Možda mu ovaj pregled pomogne da to shvati.