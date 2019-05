Zašto je HDZ na 22 posto? Tolušić je konačno izmijenio imovinsku i zbilja tvrdi da kuća košta 284 eura po m2

Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade, ponovno je, prošlog tjedna, 23. svibnja, učinio ono što državni dužnosnici inače rade samo na početku i kraju mandata ili kada dođe do bitne promjene u njihovom imovinskom stanju. U Tolušićevom slučaju, ovoga puta, nije se radilo ni o jednom ni o drugom.

Imovinsku je karticu ispunio nakon Telegramova otkrića kako je muljao s podacima u ranijoj, predanoj 5. listopada prošle godine kad je obiteljsku kuću u Virovitici smanjio upola u odnosu na njenu veličinu iskazanu u posjedovnom listu. Tolušić, osim što je kuću sa 330m² smanjio na 165 metara četvornih, u imovinsku karticu nije prijavio ni ono što je nazvao pomoćnom zgradom, a kasnije i ”roštiljem”, a u stvari čvrstim, građenim objektom od 121 metar četvorni.

Umjesto kvadrature kuće, unio je kvadraturu zemljišta

Tolušić se, kao što je poznato, nakon naših napisa koje su preuzeli gotovo svi mediji, a potom i priznanja da je pogriješio u ispunjavanju imovinske kartice, obratio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa s molbom za pojašnjenje kako to učiniti. Sada, u novoj, ispravljenoj kartici, Tolušić se odlučio za mogućnost da u karticu ne unese veličinu kuće, kako je to uradio prošle godine, već da upiše samo veličinu zemljišta na kojem se nalazi, bez da posebno navede njenu kvadraturu. No, čini se, opet je u nečemu pogriješio.

Tolušić je u imovinskoj kartici, naime, napisao da se njegova obiteljska kuća (zajedno s pripadajućim zemljištem) nalazi na površini od 1.587 m². Ranije, kada je kupio zemljište na kojem se sada nalazi njegova obiteljska kuća i ”roštilj”, napisao je kako je zemljište prilično manje, veličine 1.204 m². Zemljište je sada uvećao za ciglih 383 metra četvorna.

Kako je u ranijoj imovinskoj kartici to zemljište, prije nego li je prošle godine na njemu završio obiteljsku kuću, procijenio na 133 tisuće kuna, lako je izračunati da je kvadrat stajao 110,46 kuna. Pomnoži li se dakle taj iznos s razlikom u veličini zemljišta koja se pojavila u najnovijoj ministrovoj imovinskoj kartici, ono je sada vrjednije za nezanemarivih 42.306 kuna.

Ministar je gradio za ispod 300 eura po kvadratu?

Sada se za ministra javlja još jedan problem. U lanjskoj imovinskoj kartici napisao je kako njegova kuća od 165 metara četvornih (za koju u posjedovnom listu piše da je veličine 330 metara četvornih) vrijedi 950.000 kuna. Sada, u kartici ispunjenoj prošlog tjedna, isto toliko vrijedi cijelo imanje – obiteljska kuća, ”roštilj” i okućnica.

Ako je samo za zemljište, čiju je veličinu sada naveo (1.584 m²) platio 175.306 kuna, koliko ispada kada se cijena četvornog metra pomnoži s novom kvadraturom koju je ministar naveo, ispada da ga je izgradnja obiteljske kuće od 330 m² i ”roštilja” kako je nazvao ”pomoćnu zgradu” od 121 metar četvorni (dakle ukupno 451 metar izgrađenog stambenog prostora) stajala nevjerojatnih 2.106 kuna, ili 284 eura po metru četvornom.

Obećanje o pokazivanju računa ministar još uvijek nije ispunio

U jednom od ranijih Telegramovih tekstova o Tolušićevoj aferi s prikazivanjem imovine, vidjeli smo da su samo ulazna vrata u ministrovu kuću koštala najmanje 10.000 kuna. Cijela kuća izgrađena je od vrhunskih materijala, a kao što smo pisali, gradila ju je tvrtka Građevinarstvo Horvat s kojom je Tolušić, dok je bio virovitičko-podravski župan potpisivao brojne ugovore o izgradnji i obnovi škola, domova zdravlja i sličnih javnih objekata.

Tolušić je, kada je afera buknula, obećao da će pokazati račun za izgradnju kuće, no nije to učinio, kao što nije ispunio ni poziv novinarima da slobodno dođu u njegovu kuću i sami izmjere kvadraturu.

Snimili smo po prvi puta stvari izgled Tolušićevog “roštilja”

Telegram je prije desetak dana samo izvana obišao Tolušićevu kuću i mada je ograđena skupocjenom drvenom ogradom, višom od dva metra, kako bi štitila ministrovu i intimu njegove obitelji, uspjeli smo po prvi put, snimiti stvarni izgled njegovog ”roštilja”, odnosno ”pomoćne zgrade”, kako je nazvao zdanje na svom imanju. Tolušićev ”roštilj” od njegove obiteljske kuće dijeli travnjak na kojem je i dječje igralište, no nemoguće ga je snimiti s ulice jer ga gotovo u potpunosti zaklanja ogromna obiteljska kuća i visoka drvena ograda.

Na našoj slici, s pozicije s koje smo je snimili, jasno se vidi da je Tolušićev ”roštilj”, kako smo to otpočetka tvrdili, zapravo zgrada, sagrađena od istog materijala kao i kuća. Jasno se vide prozori i dvoja ulazna vrata, a s obje strane bočnih zidova i klima uređaji. Na krovu ”roštilja” je, kako se vidi, i televizijska antena, osim naravno ako nije riječ o kakvom specijalnom uređaju za daljinsko upravljanje roštiljem.

Tu građevinu, za koju je Tolušić dobro znao kako ju je nemoguće snimiti s ceste u Ulici Eugena Kumičića gdje je njegova kuća, sada vjerojatno više neće moći zvati ”roštiljem”, pa je zato u imovinskoj kartici odlučio samo napisati veličinu cjelokupnog posjeda i, kako smo vidjeli, opet promašio. Ili je, dakle, na prošlim imovinskim karticama, dok još nije sagradio obiteljsku kuća, umanjio veličinu zemljišta za 383 m², ili je pak sada, u strahu od novih mogućih provjera, iskazao njegovu stvarnu veličinu, napisavši da ima 1.587 m²., umjesto ranijih 1.204 metara četvornih.